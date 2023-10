Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Besitzerin und die Polizei fingen sie ein und brachten sie in ihre Koppel zurück. Sie hatten aus zunächst unbekannten Gründen den Zaun niedergedrückt und waren davongelaufen. Die Besitzerin stellte am selben Abend zunächst keine Verletzungen an ihren Pferden fest. An dem Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 5000 Euro.

PM Polizei Reutlingen