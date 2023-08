Aktuell Land

Ausgebranntes Auto auf Parkdeck wieder angezündet

Ein ausgebranntes Auto auf dem Deck eines Parkhauses in der Pforzheimer Innenstadt ist nach fast fünf Monaten vermutlich erneut angezündet worden. Es stand am Samstagabend wieder in Brand - es werde vermutet, dass es sich erneut um Brandstiftung handelte, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Verletzt wurde niemand.