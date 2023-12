Aktuell Land

Auseinandersetzungen und Verkehrsbeeinträchtigung nach Spiel

Während eines Fußballspiels am Mittwochabend ist in Mannheim im Gästebereich Pyrotechnik gezündet worden. Nach dem Spiel sei es dann zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt gekommen, teilte die Polizei mit. Bei dem Spiel zwischen SV Waldhof Mannheim und TSV 1860 München war die Polizei den Angaben zufolge mit starkem Aufgebot in der Stadt und rund ums Stadtion im Einsatz. Vier Menschen wurden wegen Vermummung und vier weitere wegen Beleidigung angezeigt. Die Polizei ermittelte in einem Fall wegen des Verdachts der Körperverletzung.