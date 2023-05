Aktuell Land

Auseinandersetzungen nach Türkei-Wahlen: Hinweisportal

Mit einem Internetportal sucht die Polizei seit Mittwoch Hinweise zu den Auseinandersetzungen in der Stuttgarter Innenstadt nach den Wahlen in der Türkei. Am Sonntagabend hatte es nach Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses Autokorsos gegeben, wie die Polizei mitteilte. Es sei immer wieder zu teils auch körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern des Korsos und anderen Personengruppen gekommen.