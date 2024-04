Auseinandersetzung: Mann lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein weiterer Mann sei nach dem Vorfall am Donnerstagmorgen widerstandslos am Tatort festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Mindestens eine Tathandlung habe sich auf offener Straße abgespielt.

Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Ob es vorher zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen war und ob sie sich kannten, war zunächst nicht bekannt. Auch Informationen über die Art der Verletzungen und eine mögliche Tatwaffe lagen vorerst nicht vor. Aktuell würden Zeugen vernommen, hieß es.

Der Vorfall hatte einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Auch Beamte der Hundestaffel waren am Tatort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Polizei nicht. Die Kriminalpolizei war den Angaben zufolge ebenfalls vor Ort und ermittelte.

Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, der einen Notarzt abgesetzt hatte. Ebenfalls war ein sogenanntes Medical Intervention Car im Einsatz, das für die Versorgung von Intensivpatienten ausgelegt ist. Der lebensgefährlich verletzte Mann kam schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er schwebte am Donnerstagmittag noch in Lebensgefahr.

Bei dem ländlichen Ortsteil Altenbach, in dem es zu der Tat gekommen sein soll, handelt es sich um eine kleine und ruhige Wohnsiedlung.

