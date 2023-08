Aktuell Land

Auseinandersetzung am Busbahnhof Villingen: Schwerverletzter

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer am Busbahnhof in Villingen (Schwarzwald-Baas-Kreis) ist ein 30-Jähriger schwer verletzt worden. Bei den Beteiligten handelte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um fünf bis sechs Männer von etwa 18 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 24 und 30 Jahren, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Zu der Auseinandersetzung kam es bereits am späten Freitagabend.