Aus Vatikan verwiesen: Gänswein zurück in Freiburg

Der vom Papst aus dem Vatikan verwiesene Erzbischof Georg Gänswein ist in Freiburg angekommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag. Papst Franziskus hatte Mitte Juni verfügt, der 66-Jährige müsse bis Anfang Juli in die Großstadt im Breisgau ziehen.