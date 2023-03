Aktuell Land

Aus für Stuttgarts Volleyballerinnen im Viertelfinale

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des MTV Allianz Stuttgart haben im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch beim italienischen Topclub Volley Novara mit 0:3 (18:25, 19:25, 21:25) verloren. Die Frauen aus Schwaben hatten auch im Heimspiel eine Niederlage mit 1:3-Sätzen hinnehmen müssen und sind damit ausgeschieden. Sie mussten ohne Trainer Tore Aleksandersen antreten, der sich wegen einer Krebserkrankung einer Immuntherapie unterzogen hat. Am Wochenende soll er wieder an die Seitenlinie zurückkehren.