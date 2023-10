Aktuell Land

Aus besiegelt: Motorradpilot Tulovic ohne Vertrag für 2024

Der deutsche Motorrad-Rennstall Liqui Moly IntactGP setzt in der neuen Saison nicht mehr auf Lukas Tulovic. Stattdessen geht das Moto2-Team aus Memmingen im nächsten Jahr mit dem EM-Spitzenreiter Senna Agius und Darryn Binder an den Start, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Damit wird 2024 nach aktuellem Stand kein deutscher Stammpilot in der Weltmeisterschaft vertreten sein.