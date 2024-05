Augsburg will gegen Stuttgart seine »starken Seiten« zeigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach drei empfindlichen Niederlagen am Stück will der FC Augsburg im Endspurt der Bundesligasaison ausgerechnet gegen den künftigen Champions-League-Starter VfB Stuttgart wieder ein Erfolgserlebnis erringen. »Wir haben bisher keinen Sieg gegen eine Top-Fünf-Mannschaft«, bemerkte Trainer Jess Thorup vor dem letzten Heimspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN). »Wir werden versuchen, das zu ändern.« Ihre letzte Bundesligapartie bestreiten die Augsburger Fußballer dann eine Woche später bei Meister Bayer Leverkusen.

Dass seine Mannschaft als Tabellenneunter weiter Chancen auf einen internationalen Startplatz hat, interessiert Thorup aktuell nicht. »Für mich hat es keinen Sinn, über Europa zu reden«, betonte der Däne. »Nach drei Niederlagen geht es für mich darum, dass wir die Leistung wieder auf den Platz bringen und unsere starken Seiten zeigen.«

Im Tor wird wieder Tomas Koubek stehen, der auch schon zuletzt beim 1:5 gegen Borussia Dortmund Stammkeeper Finn Dahmen vertreten hatte. Der 26-Jährige wurde wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk operiert, seine Saison ist vorzeitig beendet. »Er hat bis jetzt Finn super unterstützt und hat gut trainiert«, sagte Thorup über den Tschechen Koubek, dessen Vertrag ausläuft. Linksverteidiger Iago könnte nach einer langwierigen Fußprellung wieder in den Kader zurückkehren. Im Mittelfeld sei der zuletzt spät eingewechselte Niklas Dorsch »bereit für mehr Minuten«, verkündete der Augsburger Coach.

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

FCA-Kader

Die Trainer des FC Augsburg

Vorschau