Aktuell Land

Auftragsflaute im Südwest-Maschinenbau setzt sich fort

Die Maschinen- und Anlagenbauer in Baden-Württemberg sind mit einem deutlichen Auftragsminus ins Jahr 2024 gestartet. Im Januar lagen die Bestellungen real, also bereinigt um Preiserhöhungen, elf Prozent unter dem Vorjahresmonat, wie der Landesverband des Maschinenbauverbands VDMA am Montag mitteilte. Aus dem Ausland verzeichneten die Unternehmen 15 Prozent weniger Aufträge als im Januar 2023, die Zahl der Bestellungen aus dem Inland ging demnach um 3 Prozent zurück.