Auftragsflaute belastet Maschinenbau im Südwesten

Die schwächelnde Konjunktur macht den Maschinen- und Anlagenbauern in Baden-Württemberg weiterhin zu schaffen. Nominal - also einschließlich gestiegener Preise - rechnet die Branche für 2023 im Schnitt zwar mit einem Umsatzwachstum von etwa sieben Prozent, wie eine Umfrage unter 237 Betrieben zeigt, die der Landesverband des Maschinenbauverbands VDMA am Donnerstag veröffentlichte. Absolut läge der Umsatz der Branche im Land dann bei knapp 90 Milliarden Euro.