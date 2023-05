Aufstieg der Stuttgarter Kickers in Regionalliga perfekt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Stuttgarter Kickers kehren als vorzeitiger Oberliga-Meister nach fünf Jahren in die vierte Fußball-Liga zurück. Der Aufstieg des ehemaligen Bundesligisten stand am Samstag schon vor dem Ende der Partie beim SSV Reutlingen fest. Da Verfolger SG Sonnenhof Großaspach 1:3 beim FC 08 Villingen verlor, konnten die Kickers in der Oberliga nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Im Spiel in Reutlingen kamen die Stuttgarter nicht über ein 0:0 hinaus. Die Kickers waren 2018 in die Oberliga abgestiegen und peilen seitdem die Rückkehr in die Regionalliga an.