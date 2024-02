Aufsteiger Heidenheim will bei Union Berlin Reaktion zeigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 1. FC Heidenheim visiert im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) weitere Punkte für den Verbleib in der Fußball-Bundesliga an. Trainer Frank Schmidt ist gespannt, wie seine Mannschaft auf das Ende ihrer Serie von acht sieglosen Spielen nacheinander reagiert. Gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen hatten die Heidenheimer am vergangenen Wochenende mit 1:2 verloren.

Der Vorsprung des Aufsteigers auf die Abstiegsregion ist aber nach wie vor komfortabel, der Europapokal aktuell sogar deutlich näher. Kapitän und Abwehrchef Patrick Mainka wird in Berlin voraussichtlich sein 200. Pflichtspiel für die Heidenheimer bestreiten.

