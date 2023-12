Aufsteiger Heidenheim bei Pokalsieger Leipzig gefordert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Als klarer Außenseiter tritt der 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig an. Trainer Frank Schmidt warnte vor allem vor der starken Offensive des DFB-Pokalsiegers und Champions-League-Teilnehmers.

Im Kampf um den Klassenerhalt sei es auch wichtig, das Torverhältnis im Blick zu behalten, erklärte der Coach des Aufsteigers. Sollten die Heidenheimer in Leipzig verlieren, wollen sie das Ergebnis also zumindest im Rahmen halten. RB hatte zuletzt mit Formschwankungen zu kämpfen. Vier seiner vergangenen sechs Pflichtspiele hat das Team von Trainer Marco Rose verloren.

Kader 1. FC Heidenheim