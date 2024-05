Aufräumarbeiten nach Überflutungen in Gemmingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach den schweren Überschwemmungen in Gemmingen (Kreis Heilbronn) haben die Einsatzkräfte am Dienstag ihre Aufräumarbeiten fortgesetzt. Unter anderem sollten die Straßen vom Schlamm gesäubert werden, der von Feldern auf die Fahrbahnen gespült worden war, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. In der Nacht zuvor waren Keller und Straßen nach heftigen Regenfällen überflutet worden. Die Feuerwehr und das Rote Kreuz waren mit rund 120 Kräften bis in den frühen Morgen damit beschäftigt, Straßen und Keller vom Wasser zu befreien, wie es weiter hieß. Verletzt worden sei niemand.