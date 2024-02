Aktuell Land

Auffahrunfall mit vier Autos auf A8: Ein Verletzter

Bei einem Auffahrunfall mit vier Autos auf der Autobahn 8 im Landkreis Esslingen ist ein Mensch leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, übersah ein 64 Jahre alter Mann am Freitag ein Stauende zwischen den Anschlussstellen Wendlingen am Neckar und Kirchheim unter Teck. Er fuhr auf einen vor ihm haltenden Wagen eines 26 Jahre alten Fahrers auf. Die Fahrer zweier weiterer Autos konnten ebenfalls nicht mehr rechtzeitig reagieren und stießen den Angaben zufolge gegen die verunfallten Wagen. Ein Leichtverletzter wurde ins Krankenhaus gebracht.