Auffahrunfall: Fünf Verletzte, darunter zwei Kinder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag bei Mühlacker (Enzkreis) sind fünf Menschen leicht verletzt worden - darunter zwei Kinder. Alle fünf wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Ermittlungen standen fünf Autos an einer Baustellenampel auf der Bundesstraße 10. Ein sechster Wagen sei von hinten aufgefahren und habe die Autos gegeneinander aufgeschoben. Der Schaden lag ersten Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Fahrtrichtung Mühlacker der Bundesstraße war am Nachmittag gesperrt. Dadurch entstanden im Berufsverkehr erhebliche Verkehrsbehinderungen. Umleitungen wurden eingerichtet.