Auffahrunfall auf der A8: Frau schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 ist eine Frau in einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gab es am Mittwoch an der Stelle zwei Unfälle: Erst kollidierte ein Lastwagen mit einem Auto, als der Laster die Spur wechselte. Dann fuhr eine 28-Jährige nahezu ungebremst auf den Unfall-Lkw auf, als sie versuchte, die Spur zu wechseln. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus dem Wagen, ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus.