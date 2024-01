Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der B27 hatte sich schon am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet - bei Kirchheim am Neckar. Ein 31 Jahre alter Autofahrer wurde dabei schwer verletzt, ein 22-Jähriger leicht, wie die Polizei mitteilte. Der jüngere der beiden Männer habe links abbiegen wollen und dabei mutmaßlich den Wagen des 31-Jährigen übersehen. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B27 war im Bereich der Kreuzung rund zwei Stunden gesperrt.

Unfall vom Mittwochmorgen