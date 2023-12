Aktuell Land

Auffahrunfall auf A8: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag auf der Autobahn 8 bei Friolzheim im Enzkreis ist ein Lastwagenfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 35-Jährige habe nach bisherigen Erkenntnissen ein Stauende übersehen und sei mit seinem Lkw nahezu ungebremst in einen weiteren Lastwagen auf der rechten Fahrspur gekracht, sagte eine Polizeisprecherin. Bei der Kollision wurde der Mann in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit einem Polizeihubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.