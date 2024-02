Aktuell Land

Auffahrunfall auf A8: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 ist der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Sein 23 Jahre alter Beifahrer trug schwere Verletzungen davon, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zu dem Unfall kam es am Donnerstagvormittag, als der Fahrer des Transporters aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lastwagen auffuhr, der am Ende eines Staus auf Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-West stand. Der Lastwagenfahrer wurde nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war einige Stunden gesperrt.