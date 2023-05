Aktuell Land

Auf nassen Fliesen gestürzt: Mann soll 50.000 Euro bekommen

Weil er auf nass gewischten Bodenfliesen eines Schnellrestaurants stürzte und sich verletzte, soll ein Kläger in einem Rechtsstreit nun eine Entschädigung von 50 000 Euro erhalten. Das habe ein Vergleich der Beteiligten bei der Verhandlung eines Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe ergeben, berichtete ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage in Freiburg.