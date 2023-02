Aktuell Land

Auf Herd vergessenes Essen löst Brandalarm in Pflegeheim aus

Ein auf dem heißen Herd vergessenes Essen hat zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Pflegeheim in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) geführt. Der starke Rauch löste die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr rückte am Mittwoch mit 5 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an, wie die Polizei mitteilte. Ein 85 Jahre alter Bewohner hatte das Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Nachdem die betroffenen Räume belüftet wurden, war das Pflegeheim weiter bewohnbar. Verletzt wurde niemand.