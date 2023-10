Aktuell Land

Auf den Schwarzwald kommen Sturmböen und Dauerregen zu

Im Schwarzwald wird es nass und ungemütlich in den kommenden Tagen. Von Donnerstag bis Samstag ist dort nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit Dauerregen zu rechnen. Zudem sind in den Hochlagen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag Sturmböen nicht auszuschließen.