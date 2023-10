Aktuell Land

Auf dem Heimweg von der Schule: Kinder mit Messer bedroht

Ein Mann soll in Aalen (Ostalbkreis) zwei Kinder mit einem Messer bedroht haben. Die Kinder waren auf dem Heimweg von der Schule, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der 55-Jährige soll sich den Geschwistern in den Weg gestellt, das Messer gezogen und eine Drohung ausgesprochen haben. Über den Inhalt der Drohung wollte der Sprecher keine Angaben machen.