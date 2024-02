Auch US-Star Gauff sagt für Stuttgarter Tennisturnier zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auch US-Open-Siegerin Coco Gauff wird in diesem Jahr wieder beim Tennisturnier in Stuttgart aufschlagen. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Für die 19-jährige Amerikanerin ist es die insgesamt dritte Teilnahme an dem schon seit Jahren hochkarätig besetzten Sandplatz-Event.

Vor Gauff hatten unter anderem schon Titelverteidigerin und French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen, die tschechische Wimbledon-Gewinnerin Marketa Vondrousova und die Belarussin Aryna Sabalenka, die im Januar zum zweiten Mal die Australian Open gewonnen hat, ihre Zusage gegeben. Damit sind nun alle vier aktuellen Grand-Slam-Siegerinnen für das Hallenturnier in Stuttgart vom 15. bis 21. April gemeldet.

