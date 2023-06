Aktuell Land

Auch Südwest-Apotheken machen aus Protest dicht

Kunden der rund 2300 Apotheken in Baden-Württemberg müssen sich am geplanten bundesweiten Protesttag an diesem Mittwoch (14. Juni) auf Einschränkungen einstellen. »In jeder Apotheke laufen seit über zehn Jahren die Kosten aus dem Ruder«, sagte die Präsidentin des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg (LAV), Tatjana Zambo, am Montag in Stuttgart. In diesem Zeitraum seien die Betriebs- und Personalkosten massiv gestiegen. »Unsere staatlich geregelte Vergütung wurde aber in diesem Zeitraum nicht angepasst«, sagte Zambo. »Das geht so nicht weiter!«