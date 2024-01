Aktuell Land

Außergewöhnlich steile Grundwasseranstiege im Südwesten

Der Regen hat auch etwas Gutes: Zu Jahresbeginn überwiegen in Baden-Württemberg überdurchschnittliche bis hohe Grundwasserverhältnisse. Und in den kommenden Wochen seien weitere Grundwasseranstiege zu erwarten, teilte die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Mittwoch in Karlsruhe mit. Großräumige Engpässe in der Wasserversorgung drohten erst einmal nicht, so die Fachleute.