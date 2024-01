Aktuell Land

Attacke aus dem Nichts: Ermittler gehen von Erkrankung aus

Nach einer unvermittelten Messerattacke auf eine Frau an einer Ampel in Mannheim schließen die Ermittler eine psychische Erkrankung des 28 Jahre alten mutmaßlichen Angreifers nicht aus. Gegen den Mann sei Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Mordes erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.