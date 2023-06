Aktuell Land

Archäologen finden 3000 Jahre altes Schwert

Archäologen haben in Schwaben einen seltenen Fund gemacht: Bei Grabungen in Nördlingen entdeckten die Fachleute ein mehr als 3000 Jahre altes Bronzeschwert, wie das Landesamt für Denkmalpflege am Mittwoch mitteilte. Dieses sei so gut erhalten, »dass es beinahe noch glänzt«.