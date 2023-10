Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 71-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall mit einem Rind in Amtzell (Landkreis Ravensburg) schwer verletzt worden. Der Mann habe am Dienstag versucht, das Tier aus einer Box zu treiben, wobei es ihn mit dem Kopf gegen eine Wand drückte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen am Oberkörper zu. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.