Arbeitslosigkeit im Oktober leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Oktober saisonüblich leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote verringerte sich landesweit von 4,0 Prozent auf 3,9 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Damit waren 248 542 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 3689 weniger als im September.