Arbeitslosigkeit im Juli leicht gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Juli leicht gestiegen. Die landesweite Arbeitslosenquote blieb bei 3,8 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Damit waren 243.870 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 5393 mehr als noch im Juni. Damals hatte die Zahl bei 238.477 gelegen.