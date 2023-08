Aktuell Land

Arbeiter stirbt nach sieben Meter tiefem Sturz

Ein 60-Jähriger ist eine Woche nach einem Arbeitsunfall in Metzingen (Landkreis Reutlingen) in einer Klinik gestorben. Der Mann war am Dienstag vergangene Woche (15. August) an der Außenfassade einer Firma auf eine Plattform getreten und aus zunächst ungeklärter Ursache in die Tiefe gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach stürzte er sieben Meter tief und verletzte sich dabei schwer. Ein Hubschrauber brachte ihn in eine Klinik.