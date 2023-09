Aktuell Land

Arbeiter stürzt bei Unfall 3,5 Meter in die Tiefe

Ein Mann ist im Landkreis Tübingen von einer an einen Lkw angelehnten Leiter gefallen, weil der Lkw-Fahrer versehentlich losgefahren ist. Der 47-Jährige zog sich mehrere, zum Teil schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann stand Dienstagnachmittag in Dettenhausen auf der Leiter, um an einem Lkw-Auflieger einen sich dort befindlichen Gasspeicher zu versiegeln. Der 59 Jahre alte Fahrer des Lkw ging versehentlich davon aus, dass die Arbeiten abgeschlossen waren, und fuhr los. Der Arbeiter stürzte daraufhin rund 3,5 Meter in die Tiefe.