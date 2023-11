Aktuell Land

Arbeiter nach Sturz von Gerüst schwer verletzt

Bei einem Sturz von einem Baugerüst ist ein Arbeiter in Münsingen (Landkreis Reutlingen) schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den 19-Jährigen am Dienstag in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Der Grund für den Sturz aus mehreren Metern Höhe wird einem Sprecher zufolge noch ermittelt.