Aktuell Land

Arbeiter nach Stromschlag und Sturz schwer verletzt

Ein Mann ist im Landkreis Tübingen bei Arbeiten an einer Photovoltaikanlage nach einem Stromschlag mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Durch den Stromschlag in Dettenhausen verlor der 30-jährige Arbeiter den Halt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.