Arbeiter nach Stromschlag lebensgefährlich verletzt

Ein Arbeiter hat in Ühlingen-Birkendorf (Kreis Waldshut) einen Stromschlag erlitten und ist lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-jährige Angestellte eines örtlichen Energieversorgers führte auf einer Hebebühne Arbeiten durch, als es zu dem Kontakt mit der Stromleitung kam, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Mann wurde erstversorgt und nach dem Unfall am Mittwoch per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.