Arbeiter klemmt sich Bein ein und wird schwer verletzt

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Heidenheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) schwer verletzt worden. Der 54-Jährige verlor nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über einen schwer beladenen Hubwagen und klemmte sich ein Bein zwischen einem Türrahmen und dem Wagen ein, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.