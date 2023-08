Aktuell Land

Arbeiter geriet mit der Hand in 12 Tonnen-Stahlrolle

Ein Arbeiter hat sich am Rheinhafen in Karlsruhe die Hand bei Entladung einer 12 Tonnen schweren Stahlrolle eingequetscht und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er die Stahlrolle am Donnerstag mit Hilfe eines Schwerlastkrans entladen wollen. Dabei geriet er mit der Hand zwischen den Haken des Krans und die Stahlrolle, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Wasserschutzpolizei nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.