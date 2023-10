Aktuell Land

Arbeiter eingeklemmt: Lebensgefährlich verletzt

Bei Kranarbeiten ist ein Mann in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) von Bauteilen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben von Dienstag machte der 34-Jährige am Vortag Reparaturarbeiten auf dem Dach eines Einkaufsmarktes. Per Kran hob er demnach einen meterlangen Lüfter an. Dieser begann nach Erkenntnissen der Polizei zu schwingen und klemmte den Mann ein, so dass er sich Quetschungen an Brust und Rücken zuzog. Ein Arbeitskollege konnte den Lüfter verschieben und den Mann befreien, ehe ein Hubschrauber ihn in ein Krankenhaus brachte.