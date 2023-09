Aktuell Land

Arbeiten an SuedLink-Trasse durch Bergwerk gehen voran

Die Arbeiten an einem Abschnitt der Stromtrasse SuedLink durch ein Bergwerk bei Heilbronn gehen voran. Alles verlaufe bislang nach Plan, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers TransnetBW am Dienstag. In den vergangenen Wochen sei probehalber ein erster Kabelgraben mit Leerrohren verlegt worden. Anfang kommenden Jahres soll dann damit begonnen werden, die gesamte Strecke mit Gräben und Leerrohren zu erschließen. Größtenteils parallel dazu sollen die zwei Schächte gebaut werden, durch die die Gleichstrom-Erdkabel in rund 200 Meter Tiefe und wieder an die Oberfläche geführt werden.