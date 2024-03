Aktuell Land

Anwohner dämmen Brand in Lagerraum mit Gartenschlauch ein

Mit einem Gartenschlauch haben zwei Anwohner in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) einen Brand so lange eingedämmt, bis die Feuerwehr eingetroffen ist. Die Flammen waren im Anbau eines Hauses aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Dort befinde sich ein Lagerraum. Der Schlauch lag demnach im Außenbereich.