Antisemitismusbeauftragter nimmt Ofarim in Schutz

Das Verfahren gegen Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung war zuvor am Dienstag eingestellt worden. Der 41-Jährige muss einen Geldbetrag in Höhe von 10.000 Euro zahlen. Der Musiker hatte im Prozess eingeräumt, nicht die Wahrheit gesagt zu haben.

Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Er hatte in dem Video geschildert, dass ein Hotel-Mitarbeiter ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Der Musiker erstattete später Anzeige, aber auch der Mitarbeiter wehrte sich und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an. Das Video verbreitete sich stark in den sozialen Netzwerken.