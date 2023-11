Aktuell Land

Antiisraelische Parole wird schärfer verfolgt

Die baden-württembergischen Ermittler gehen künftig schärfer gegen eine propalistinänschische Parole vor. Bei der Verwendung des Spruchs »From The River To The Sea« (»Vom Fluss bis zum Meer«) soll künftig der Anfangsverdacht des Verwendens verfassungswidriger und terroristischen Organisationen bejaht sein, wurde Jan Dietzel, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, von der »Heilbronner Stimme« am Mittwoch zitiert. Darauf hätten sich das Landeskriminalamt, die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe sowie die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart verständigt. Der Slogan wird auch in anderen Bundesländern strafrechtlich verfolgt.