Anklagen wegen Raubüberfällen auf Tankstellen und Wettbüro

Sie sollen Raubüberfälle auf Tankstellen und ein Wettbüro in Heidelberg verübt haben: Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die sechs mutmaßlichen Tatbeteiligten erhoben. Sie alle befinden sich bereits seit vergangenem Jahr in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Montag mitteilte.