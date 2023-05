Aktuell Land

Anklage wegen Totschlag: Mann zu Tode geprügelt

Gegen einen Mann aus Reutlingen, der seinen Mitbewohner zu Tode geprügelt haben soll, ist Anklage wegen Totschlags erhoben worden. Der 31-Jährige habe sein Opfer in der gemeinsamen Wohnung in Reutlingen so schwer verletzt, dass dieses später starb, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen am Donnerstag mitteilte.