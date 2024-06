Aktuell Land

Anklage nach rassistischer Aktion in Stuttgarter Freibad

Weil sie im Juli 2023 auf einem Dach in einem Stuttgarter Freibad unter anderem ein rassistisches Transparent entrollt haben sollen, sind drei junge Männer wegen des Verdachts der Volksverhetzung angeklagt worden. Das teilte die anklagende Staatsanwaltschaft am Freitag in Stuttgart mit.