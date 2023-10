Aktuell Land

Anklage nach Messerattacke in Tübinger Buchhandlung erhoben

Fünf Monate nach einer Messerattacke in einer Tübinger Buchhandlung hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 40 Jahre alten Mann erhoben. Dem Verdächtigen wird versuchter Mord vorgeworfen, wie die Anklagebehörde am Freitag mitteilte. Er räumte den Vorwurf demnach grundsätzlich ein. Weitere Fragen zum Motiv seien nun Gegenstand der Aufklärung in der anstehenden Hauptverhandlung.